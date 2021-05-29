Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV – это гибрида индийского и британского штаммов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Channel NewsAsia и VnExpress.

По словам руководителя вьетнамского минздрава, новый штамм коронавируса более заразен и быстро распространяется. Предположительно, что его появление привело к росту заболеваемости во Вьетнаме, которому ранее, до появления в стране британского штамма, удавалось сдерживать распространение вируса.

Во Вьетнаме за последний месяц число ежедневных случаев обнаружения коронавирусом выросло с 10-20 случаев до 150-220 новых инфицированных в сутки.

22 мая «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в индийском правительстве сообщило, что власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, в котором упоминается «индийский» штаммом коронавируса. По словам источников информагентства, в письме, отправленном министерством электроники и информационных технологий Индии, заявляется, что Всемирная организация здравоохранения не присвоила такого названия ни одному из штаммов коронавируса.

Речь идет о мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия и присвоили название B.1.618.

Ранее в Великобритании была выявлена мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название B.1.1.7, но для простоты в мире называли эту мутацию «британским» штаммом. Аналогичная ситуация произошла с «южноафриканским» штаммом (официальное название B.1.351) и «бразильской» мутацией коронавируса (B.1.1.248).