Захарова прокомментировала новые правила выдачи загранпаспортов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что живущим за границей россиянам для получения нового загранпаспорта необходимо возвращаться на родину.

«В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В соответствии с этим документом гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло. МИД России и российские консульские загранучреждения в нынешних непростых обстоятельствах делают все возможное для своевременного документирования сограждан заграничными паспортами.

Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая. с.г.», – говорится в заявлении Захаровой.

Сегодня, 29 мая, «Парламентская газета» сообщила, что в соответствии с новыми правилами получить загранпаспортсмогут не только россияне, которые проживают на территории РФ, но также наши соотечественники, постоянным местом жительством которых являются иностранные государства. Правда, чтобы получить заграничный паспорт гражданина РФ, им всё равно необходимо будет посетить Россию.

По данным издания, которое ссылается на подготовленный МВД приказ, меняются правила выплаты госпошлины в случае замены утраченного или пришедшего в негодность загранпаспорта.

По новым правилам от их уплаты освобождаются те россияне, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных госпошлина составит при получении загранпаспорта старого образца 2 тыс. руб. для получения документа нового образца – 5 тыс. руб. Кроме того, чтобы стать обладателем паспорта нового образца необходимо будет сдавать отпечатки пальцев.

При этом сроки выдачи заграничного паспорта не поменялись: по месту прописки его выдадут в течение одного месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трёх месяцев.