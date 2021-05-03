Число ежедневных случае инфицирования коронавирусом в России остается ниже 9 тыс

За последние сутки в России было выявлено 8 489 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Днем ранее в стране обнаружили 8 697 случаях инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 831 744 случая коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 111 198 человек, из которых 336 пациентов скончалось за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 4 450 289 пациентов, из которых 6 367 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 2 635 новых случая коронавируса, 58 пациентов скончались, а 1 408 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 7104 человек заразились вирусом, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 641 новый случай инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает шестое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 32 421 713 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 19 925 517 случаями, на третьем Бразилия – 14 754 910 человек инфицировано, на четвертом месте находится Франция – 5 713 393 случая. На пятом месте с 4 875 388 инфицированными идет Турция.