Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила, что Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от войск от совместной границы, сообщает ТАСС.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», – говорится в сообщении киргизкой погранслужбы.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители минобороны Киргизии и Таджикистана, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь инцидентов и перестрелок не зафиксировано.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.

29 апреля приграничный конфликт обострился перешел в перестрелку. В ходе вооруженного конфликта стороны применяли авиацию и бронетехнику. Государственная пограничная служба Киргизии заявила, что отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан.

По словам министра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализы Солтонбековой, число погибших с киргизкой стороны составило 34 человека, а 149 получили ранения. В Таджикистане сообщают о 8 убитых и более чем ста раненых.