Ле Пен о санкциях России против ЕС: это ошибка Брюсселя, Москва отвечает взаимностью

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая считается главным конкурентом Эммануэля Макрона на предстоящих в 2022 году президентских выборах во Франции, высказалась относительно санкций, введенных Россией против чиновников ЕС.

По ее мнению, Москва отвечает взаимностью на мартовские санкции ЕС, которые были ошибкой Брюсселя. Об этом она заявила 1 мая, возлагая венок к подножию статуи Жанны д'Арк в Париже, сообщает Ouest-france.