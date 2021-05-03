Ле Пен о санкциях России против ЕС: это ошибка Брюсселя, Москва отвечает взаимностью

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая считается главным конкурентом Эммануэля Макрона на предстоящих в 2022 году президентских выборах во Франции, высказалась относительно санкций, введенных Россией против чиновников ЕС.
По ее мнению, Москва отвечает взаимностью на мартовские санкции ЕС, которые были ошибкой Брюсселя. Об этом она заявила 1 мая, возлагая венок к подножию статуи Жанны д'Арк в Париже, сообщает Ouest-france.
"С того момента, как несколько лет назад Европейский Союз ввел в действие санкционные меры против российских депутатов, в том числе председателя российской Госдумы, неудивительно, что Россия в форме взаимности считает, что лидеры ЕС также не имеют права приезжать на ее территорию", - сказала Ле Пен.
"Россия не является источником персональных санкций. Их источник - Европейский союз, и эти мартовские санкции ЕС (против Москвы) являются ошибкой", - добавила Ле Пен.
Министерство иностранных дел России объявило в пятницу об ответных мерах в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. В российский санкционный список попали 8 чиновников стран ЕС, включая председателя Европейского парламента Давида Сассоли.
Решение принято в ответ на санкции ЕС, введенные в марте. 2 марта США и ЕС ввели санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального, 22 марта — за нарушение прав человека.
Отвечая на вопрос о возможном переизбрании Эммануэля Макрона президентом республики, Марин Ле Пен заявила, что это приведет к хаосу.
«Если Эммануэль Макрон, к великому несчастью Франции, переизберется на второй срок, это приведет к абсолютно всеобщиму хаосу» , - сказала лидер "Национального объединения".
Опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, что рейтинг Марин Ле Пен, которую Эмманюэль Макрон считает своим главным конкурентом на предстоящих в следующем году президентских выборах, подрос сразу на 8% до 35%. Выше ее в этом опросе, в котором респондентов спрашивали, кого бы они хотели видеть на первых ролях во французской политике, лишь бывший премьер-министр Эдуар Филипп.