Непал останавливает международное авиасообщение

Посольство России в Непале призывает российских граждан покинуть эту страну в связи с прекращением с 6 мая международного авиасообщения, сообщает «РИА Новости».

«В соответствии с решением правительства Непала с 3 мая текущего года полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. 6 мая с 00 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны», – говорится в сообщении российского посольства.

Кроме того, российское диппредставительство рекомендует перенести планируемые поездку в Непал на более поздние сроки россиянам, которые планируют посетить Непал в ближайшее время. Россиянам, которые не могут покинуть Непал до прекращения авиасообщения, просят срочно связаться с посольством РФ, чтобы сообщить данные о себе, включая местоположение.

Решение о прекращении авиасообщения было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. За последний месяц количество случаев инфицирования коронавирусом в Непале выросло в 20 раз. Если в начале апреля в стране фиксировалось от 150 до 300 случаев инфицирования в сутки, то с начала мая выявляется от 5 тыс до 7 тыс заражений ежедневно.