Президент Польши анонсировал консультации о вступлении Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда Тема заявил, что тема вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите Североатлантического альянса, сообщает ТАСС. Об этом польский президент заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я говорил президенту [Зеленскому] о предстоящем саммите "Бухарестской девятки" - стран НАТО нашего региона, который через неделю пройдет в Бухаресте. Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы. Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе. Эта тема там со всей уверенностью будет обсуждаться. Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется», – сказал Дуда.

7 февраля украинский парламент внес в Конституцию положение о реализации «стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».