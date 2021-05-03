Курс доллара в мае: в этот раз все будет по-другому

Курс доллара снижается к рублю в понедельник, 3 мая. Национальная валюта РФ укрепилась против доллара, и упала против евро. Доллар США начал торги на уровне 75.20 , а евро начал день на 90.17. К 17:00 американский доллар ослаб, дойдя до отметки 75.11 рубля, в то время как евро поднялся до 90.48 рубля. В то же время индекс DXY с отметки 90.63 двинулся до отметки 91.29.



Отметим, что в мае рубль традиционно снижается, что связано с сезонным фактором. Рисковые активы начинают показывать более низкую доходность и инвесторы из них выходят, оказывая давление на рубль. Однако ряд аналитиков полагает, что в этот раз майский тренд может несколько смениться, так как фактор санкционных рисков привел к перепроданности рубля, а значит коррекционные движения, не дадут рублю снижаться слишком сильно.



Краткосрочно рубль будет двигаться в диапазоне 74.4 — 75.4 в паре с долларом и 90.2 — 90.9 в паре с евро.

В свою очередь, профессор ВШЭ Евгений Коган, полагает, что укрепление рубля было временным на фоне окончания налогового периода и некоторого ослабления геополитической напряженности. Эксперт считает, что курс российской валюты будет оставаться в пределах 73-76 рублей за доллар, причем, скорее, на уровне не 73, а 75 рублей за доллар, сообщает Finam.ru.

Если инфляция и ее ожидания не будут замедляться в РФ, российский Центробанк также может занять ещё более жёсткую позицию, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Тогда мы столкнёмся с новой волной распродаж, которая придётся на май", — полагает он.

Богдан Зварич, главный аналитик "Промсвязьбанка", также считает, что в ближайшие недели курс рубля будет находиться в диапазоне 73-75 рублей за доллар.

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