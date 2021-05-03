США не исключают бойкота зимней Олимпиады в Китае

3 мая 2021, 09:10
из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS заявил, что не исключает возможности бойкота зимней Олимпиады 2022 года в Китае.

«Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сосредоточены сейчас», – сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста CBS о возможности бойкота пекинской Олимпиады. 

22 марта США ввели санкции против ряда китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурский автономный районе. 

В июле 2020 года США ввели санкции против чиновников Коммунистической партии Китая, которые, по мнению Вашингтона, причастны нарушению автономии Гонконга. 