США не исключают бойкота зимней Олимпиады в Китае

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS заявил, что не исключает возможности бойкота зимней Олимпиады 2022 года в Китае.

«Никогда не говорите, что что-то невозможно. Это просто не то, на чем мы сосредоточены сейчас», – сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста CBS о возможности бойкота пекинской Олимпиады.

22 марта США ввели санкции против ряда китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурский автономный районе.

В июле 2020 года США ввели санкции против чиновников Коммунистической партии Китая, которые, по мнению Вашингтона, причастны нарушению автономии Гонконга.