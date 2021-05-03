В римском Колизее восстановят арену

В римском Колизей восстановят деревянный пол, на котором более 2 тыс лет назад сражались гладиаторы, сообщает ВВС. По оценке итальянских властей ремонт обойдется в 18,5 млн евро и должен быть полностью завершен к 2023 году.

Министр культуры Италии Дарио Франческини считает, что восстановление пола позволит посетителям увидеть величие Колизея с нового ракурса и вернуться к первоначальному образу арены.

Министр культуры также уверен, что вновь обретенный пол позволит Колизею стать площадкой для масштабных культурных мероприятий. В ближайших планах – проведение культурного саммита G20 в июле этого года.

Проект реконструкции предполагает создание полностью съемной конструкции пола из суперпрочного водоотталкивающего модифицированного дерева - акойи. Площадь пола, построенного из сотен деревянных реек, которые смогут вращаться, составит 3000 кв. метров. Дождевая вода, которая будет собираться на полу, будет использоваться для снабжения туалетов Колизея.

Проектом будет заниматься инженерная компания Milan Ingegneria, которая выиграла конкурс, объявленный итальянским правительством.

Пол в Колизее был снят археологами в 19 веке, которые обнаружили под ним подземную сеть туннелей, где содержались гладиаторы и животные до того, как выйти на арену.