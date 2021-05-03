В ВОЗ пообещали закончить проверку «Спутника V» до августа

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что эксперты организации могут провести оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или июле.

Марианджела Симао сообщила, что эксперты изучат производственную и клиническую практику в России, касающуюся вакцины «Спутник V». «Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной и производственной практике, эта вакцина может быть затем оценена технической экспертной группой. Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле», – сказала Симао.

Однако она отметила, что по вакцине «Спутник V» «у ВОЗ все еще нет полного досье и предоставление данных еще не завершено». При этом, согласно действующим правилам, производитель вакцины «может представлять данные в то время, как оценка продвигается вперед».

По словам Симао, в течение последних двух недель представители ВОЗ находились в России с целью оценки «надлежащей клинической практики». С этой целью «состоятся инспекции в пять различных мест», где организовано производство вакцины. При этом на двух объектах эксперты ВОЗ проведут инспекцию совместно с представителями Европейского агентства лекарственных средств.

19 марта директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что организация не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».