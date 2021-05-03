Власти Дании отказались от вакцины Johnson & Johnson

Управление по здравоохранению Дании решило не использовать вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson, сообщает «РИА Новости».

«Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов», – говорится в сообщении датского ведомства.

Ранее по той же причине власти Дании отказались от использования вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

При этом жители Дании имею право привиться вакцинами от Johnson & Johnson или AstraZeneca на свой страх и риск.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело проверку вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson, которое показало, что при ее применении есть риск образования тромбов. В EMA заявили, что тромбоз должен быть включён в список редких побочных эффектов препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson. В то же время, европейский регулятор отмечает, что преимущества от его использования по-прежнему перевешивают риски.

13 апреля Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson на территории США. А компания Johnson & Johnson решила временно отложить применение своей вакцины от коронавируса в Евросоюзе.