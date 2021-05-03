Внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало постпреда России

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что постоянному представителю России при ЕС выразят протест из-за санкций Москвы против европейских чиновников, сообщает «РИА Новости».

«Да, российский постпред был вызван, после полудня его примет глава внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», – сказал Стано.

30 апреля министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. В российский санкционный список попал председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права», – заявили в Российском МИДе.

2 марта ЕС марта ввел санкции против ряда российских чиновников из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.