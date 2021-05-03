Деловая активность в производственном секторе еврозоны достигла рекордного уровня

Деловая активность в производственном секторе еврозоны в апреле достигла рекордного уровня, сообщает Reuters. Этому способствовали растущий спрос и рост рабочих мест, хотя ограничения со стороны предложения привели к беспрецедентному росту невыполненных заказов.

Третья волна коронавирусной пандемии в Европе вынудила некоторые правительства закрыть большую часть своих доминирующих отраслей сферы услуг, однако заводы в основном продолжали работать.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) IHS Markit вырос до 62,9 в апреле, в марте этот показатель составил - 62,5. Это самый высокий уровень с начала данных исследований в июне 1997 года.

«Еврозона опоздала с точки зрения экономического восстановления, но, похоже, оно действительно начинается. Если посмотреть на то, где мы сейчас находимся, цифры обнадеживают», - отметил Берт Колийн из ING.

Он добавил, что можно уверенно прогнозировать, что второй квартал в еврозоне будет намного сильнее, чем первый.

Рост производства во Франции немного замедлился по сравнению с мартовским пиком, поскольку восстановление сдерживали ограничения, но активность фабрик в Италии росла самыми высокими темпами за всю историю.

Немецкие заводы не останавливали работу во время пандемии, почти не пострадав из-за блокировок. В начале этого года активность в крупнейшей экономике Европы ускорилась из-за высокого спроса со стороны США и Китая. PMI в Германии оказался лишь чуть ниже мартовского максимума - 66,4.

Поскольку стоимость сырья росла почти рекордными темпами, производители в Европе были вынуждены повышать собственные цены самыми быстрыми темпами с тех пор, как IHS Markit начала сбор данных.

«Давление на издержки увеличилось, в основном для производителей. Объем вводимых ресурсов, от цен на энергоносители до цен на сырьевые товары, растет, и дефицит во всех сферах экономики начинает оказывать влияние на цены», - сказал Колийн. «Похоже, что это начнет влиять на товарную инфляцию в течение этого года», - отметил он.

Инфляционное давление будет признано положительным фактором в Европейском центральном банке, которому не удалось приблизить уровень инфляции к целевым показателям, несмотря на ультрамягкую денежно-кредитную политику.



