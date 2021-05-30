Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым

Глава национальной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что перевозчик не будет летать в Крым.

По его словам, чтобы начать полёты на полуостров, сначала необходимо политическое признание Крыма, как часть российского государства.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал лон в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего о восстановлении авиасообщения между Минском и Крымом.

Чергинец также напомнил, что когда Крым принадлежал Украине, «Белавиа» летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Между тем руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, подчеркнул, что тема о полётах «Белавиа» не обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом он переадресовал данный вопрос руководству белорусского авиаперевозчика.

