Бавария требует от ЕС ускорить регистрацию «Спутника V»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Deutsche Welle.

По словам Зёдера, проверка экспертами EMA вакцины должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям. Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября.

Бавария в случае разрешения "Спутник V" планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.

В апреле Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз вакцины «Спутник V». «Если эта вакцина будет одобрена в Европе, тогда свободная земля Бавария получит дополнительные дозы вакцины через данную компанию, я думаю, это будут около 2,5 млн доз в июле, чтобы увеличить дополнительные возможности вакцинации в Баварии», – сказал Зёдер.

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».