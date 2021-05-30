Байден намерен обсудить с Путиным тему прав человека

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему соблюдения прав человека в России на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

«Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», – сказал глава Белого дома во время выступления по случаю американского национального праздника – Дня памяти.

25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», – сообщается на сайте Кремля.

13 апреля президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе телефонного разговора президент США провести встречу на высшем уровне в третьей стране, для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.