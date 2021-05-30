В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID-19

За последние 24 часа в России ещё 9 694 человек заболели коронавирусом, что стало максимальным показателем с 19 марта этого года. Тогда было выявлено 9 699 инфицированных.

Всего к утру воскресенья, 30 мая число заразившихся COVID-19 на территории РФ составило 5 063 442. За всё время пандемии от коронавируса умерли 121 162 россиян, из них 355 за последние сутки. Успешно справились с болезнью 4 677 870 (+7 386).

По числу новых инфицированных продолжает лидировать Москва – в столице за последние сутки выявили 3 719 новых заболевших. 59 человек умерли, 2 547 человек выздоровели. Далее следуют Санкт-Петербург (+829) и Московская область (+748). В пятёрке этого антирейтинга также Ростовская область (+179) и Воронежская область (+145), передаёт оперштаб.

Напомним, накануне было выявлено 9 289 новых заболевших.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса SARS-CoV – это гибрида индийского и британского штаммов.

По его словам, новый штамм коронавируса более заразен и быстро распространяется. Предположительно, что его появление привело к росту заболеваемости во Вьетнаме, которому ранее, до появления в стране британского штамма, удавалось сдерживать распространение вируса.

