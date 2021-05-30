Минфин России готов запустить QE

На минувшей неделе достаточно громкое заявление в интервью агентству Bloomberg сделал заместитель министра финансов Тимур Максимов. Он рассказал, что ведомство всерьез рассматривает возможность выкупа с рынка облигаций федерального займа.

Речь, правда, пока идет об облигациях с переменным купонным доходом. Что это такое?

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Облигация с плавающей процентной ставкой – облигация, размер выплачиваемых процентов по которой привязан к заранее определенному финансовому показателю. В данном случае это межбанковская процентная ставка RUONIA

И такой шаг в целом выглядит оправданным. Дело в том, что в прошлом году, особенно в последнем квартале, Минфин активно размещал именно облигации с плавающей ставкой - почти на 2,5 триллиона рублей. Тогда, напомним, перед Минфином стояла задача разместить большой объем облигаций для финансирования бюджетного дефицита. Спрос на классические ОФЗ с фиксированным купоном был недостаточно высоким, поэтому Министерство финансов активно предлагало альтернативный вариант.

“Например, в прошлом году мы нарастили объем бумаг с плавающей ставкой. Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15-20%, может быть в двух сценариях - инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активный - когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ”, - сказал в интервью Bloomberg Тимур Максимов.

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На конец апреля 2021 года доля ОФЗ с плавающим купоном, их также называют флоатерами от английского “float”, составила 32%. Это слишком большая доля, что и подтверждают слова замминистра.

Для инвестора такие бумаги - это своего рода защита от возможного повышения ставок на рынке, а для кредитора - это, напротив, дополнительные расходы на обслуживание при условии реализации такого сценария.

Как известно, в этом году инфляция резко ускорилась, и Центральный банк начал повышать ставки. Вслед за этим начали расти и ставки межбанковского рынка.

Проблема еще и в том, что участники рынка пока не ожидают, что ЦБ завершит повышение ставок в ближайшем будущем, поэтому и спрос на классические ОФЗ остается низким.

И Минфин, очевидно, ищет решение проблемы структуры портфеля.

“Оба варианта возможны. Мы считаем, что они оба должны быть в арсенале Минфина. Цель таких операций - восстановить правильную структуру портфеля, чтобы при следующей кризисной ситуации этим инструментом снова можно было бы пользоваться для проведения активистской макроэкономической политики. Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники”, - сказал Максимов.

В данном случае прямой выкуп облигаций с рынка - это не совсем количественное смягчение, так как несет в себе другую цель, однако это безусловно, что-то новое в работе финансовых властей страны.

Очень интересно как это будет реализовано, и будет ли от этого какой-то эффект на рынке.

В этой связи нельзя не отметить и тот факт, что с конца прошлого года крупнейшими покупателями госдолга выступают российские крупнейшие банки.

Во многом именно для реализации плана с привлечением банков к скупке госдолга в прошлом году Банк России запустил длинные аукционы репо. И уже тогда, ровно год назад, Эксперт писал о том, что происходит запуск своеобразного QE по-русски.

Теперь же Минфин рассматривает вариант выкупа ОФЗ с плавающим купоном, крупнейшими держателями которых являются эти самые банки. Возможно, будут достигнуты какие-то договоренности, и вместо выкупа будет произведен обмен на ОФЗ с фиксированным купоном.

