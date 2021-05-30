Правительство собирается ввести алкозамки за пьяную езду

Минпромторг России совместно с ГИБДД прорабатывает внесение изменений в правила дорожного движения, который позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, сообщает «Интерфакс».

«Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», – сообщил замглавы минпромторга Василий Шпак в рамках форума «Интеллект машин и механизмов», проходящий в Севастополе. По его словам, министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».

Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС с тем, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине. Шпак отметил, что алкозамки являются полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение и компонентную базу, и, в отличие от зарубежных аналогов, позволяют идентифицировать водителя. «В Америке, в некоторых штатах, тоже есть история с алкозамками, но там смысл в том, что они все контактные, то есть там трубка, в которую нужно дышать, и естественно, она не позволяет распознавать водителя: там просто история – сел, дунул, тот, кто дунул, встал вышел, сел другой и поехал», – сказал замминистра.

Устанавливать алкозамки предлагается также каршеринговым компаниям для идентификации водителя и проверки его готовности управлять автомобилем. «Человек не тот, который по факту сел за руль и по фотографии опознан, не может им управлять. И соответственно, если этот человек нетрезв, тоже не может управлять», – пояснил Шпак. Планируется, что алкозамки будут устанавливаться как на автомобили личного пользования, так и на такси, машины каршеринга и грузовой транспорт.