Спикер Европарламента призвал к ужесточению санкций против должностных лиц России

Давид Сассоли – спикер Европарламента – призвал ужесточить антироссийские санкции. По его мнению, в настоящее время они недостаточно эффективные и действенные.

В интервью газетам редакционной группы Funke Сассоли назвал отношения между ЕС и нашей страной «очень напряженными». При этом он упомянул о конфликте на юго-востоке Украины и о ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом – диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ», – резюмировал он.

Напомним, ещё в апреле этого года в Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента (ЕП) – также призвали к ужесточению антироссийские санкции. Такое заявление сделал тогда лидер этой партии в ЕП Манфред Вебер.

В интервью медиагруппе Funke, он отмечал, что наша страна якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для всего Запада.

«Антироссийские санкции необходимо ужесточить при эскалации ситуации на востоке Украины. Здесь даже можно прибегнуть к радикальным ограничительным мерам, таким как отключение РФ платёжной системы SWIFT и санкциям против госдолга России», – заявлял Манфред Вебер.

