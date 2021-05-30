В Екатеринбурге открыта стрельба по прохожим из окна квартиры

Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям из окна жилого дома, есть пострадавшие сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов. По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан», – сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

На место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Территория вокруг дома оцеплена.

Минздрав Свердловской области подтвердил информагентству ранения двух человек в результате ЧП. По данным ведомства, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.