В Екатеринбурге правоохранители задержали стрелка

В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сообщает «РИА Новости».

«В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга спецоперация по задержанию стрелка завершена. Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса», – сказал агентству глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Раннее СМИ сообщали о взрыве, где укрывался подозреваемый в стрельбе. Однако правоохранители заявили, что это был звук светошумовой гранаты, которую они применили при штурме квартиры.

Ранее сообщалось, что мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям из окна жилого дома.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов.