Акции дня: бумаги металлургов падают

На фоне заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлургические компании должны вернуть бюджету 100 млрд рублей акции сразу нескольких компании пошли вниз. Сильнее всего на Мосбирже просели акции «Северстали» (на -4,30% до 1682 рублей), также подешевели акции НЛМК (-0,83% до 261,36 рублей) и ММК (-0,27% до 62,86 рублей).

В понедельник, 31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил в интервью РБК, что в 2020 году российские металлурги получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет. Это заявление вызвало несогласие со стороны бизнеса и негативно отразилось на акциях компаний. Так, основной владелец НЛМК Владимир Лисин считает, что инициатива Белоусова изъять у металлургов 100 млрд рублей в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций. Металлургов пригласили на совещание к министру промышленности Денису Мантурову, которое может состояться уже 1 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,24% до 3721,63 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,39% до 1597,54 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 68,99 долларов за баррель (+0,95%). Российская валюта слабела – 73,41 рублей за доллар.