Белоусов анонсировал новую волну импортозамещения на 1 трлн рублей

Критический импорт труднозаменимых товаров в Россию оценивается в 1 трлн руб., заявил в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов. Он пообещал, что отечественная промышленность в скором времени активизирует программу.

«У нас в промышленности сейчас оценки критического импорта составляют около 1 трлн руб. в год. Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», - сказал Белоусов. Чиновник отметил, что зависимость от импорта устранена не до конца, не уточнив при этом на какие именно группы продукции будет нацелена новая программа по импортозамещению.

В прошлом году в РФ было импортировано товаров на сумму $231,4 млрд. Планируется заместить товаров по среднему курсу доллара на $13,7 млрд.

Первая волна импортозамещения прошла в России в 2014 году после объявления западных санкций в связи с вхождением Крыма в состав РФ. К 2020 году планировалось увеличить долю российской электроники на внутреннем рынке с 44% до 82%. По заявлению премьера Михаила Мишустина доля собственной радиоэлектроники на российском рынке выросла с 20 до 22,5%, а доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях достигла 61%.

