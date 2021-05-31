Лисин ответил Белоусову на слова о «нахлобучивании» власти

Председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин ответил на слова вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании власти» металлургами.

По его словам, власти РФ не учитывают налоговых отчислений и инвестиций в экономику, которые осуществляют металлургические компании.

«Они игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций в металлургии», — заявил предприниматель во время пресс-подхода по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 отечественные металлургические компании в разы увеличили свои доходы. По его данным, произошло это, в том числе и за счёт повышения цен на внутреннем рынке.

В интервью РБК чиновник также подчеркнул, что металлургические компании должны вернуть в бюджет государства примерно 100 млрд руб., но для этого, как считает Белоусом, лучше повысить НДПИ, чем вводить экспортную пошлину.

«Мы посчитали, что металлурги государство, бюджет, извините за это слово, нахлобучили в части государственных капиталовложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал вице-премьер.

При этом он считает, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога.

«Металлурги, конечно, понимают, что нужно возвращать эти доходы. У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — пообещал Белоусов.

Он также заявил, что такие способы борьбы с высокими внутренними ценами, как экспортная пошлина и демпфер, могут только помешать конкуренции российских металлургов на внешних рынках. Поэтому, по его мнению, лучше не вводить экспортную пошлину, а повысить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

Между тем в Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, а Кабмин этим сейчас занимается, передаёт РИА Новости.

«Да, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», — отметил представитель Кремля.

При этом он ещё раз уточнил, что вряд ли стоит искать виновных в сложившейся ситуации.

«Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство её выравнивает», — резюмировал Песков.

