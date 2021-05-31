Эксперты рассказали о новой схеме обмана россиян

Мошенники стали обманывать граждан при «приеме на работу», предлагая высокооплачиваемую должность без наличия специальных навыков, рассказали агентству РИА «Новости» в компании Bi.Zone. После того, как жертва вступает с преступниками в переписку, они обманом выводят средства с личных счетов.

Как рассказали эксперты, соискатель откликается на объявление о вакансии, размещенное мошенниками, те вступают с человеком в переписку и предлагают работу. В процессе фиктивного оформления на работу «сотруднику» предлагается открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать данные карты преступникам для перевода «заработной платы». В некоторых случаях жертва соглашается оформить на свое имя кредит и передать деньги мошенникам.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», - рассказала агентству директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин. Он отметил, что из-за доверчивости некоторых граждан мошенническая схема может реализовываться несколько дней.

Он отметил, что уже есть методы борьбы с подобными преступлениями, а также предупредил студентов, которые активно ищут подработку в летний период, что они особо привлекательные целями для мошенников.

