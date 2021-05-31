Энергетики озеленяют Иркутск

360 деревьев высадили волонтеры в Боковской протоке Иркутска в рамках проекта «Под зеленым крылом». С предложением озеленить район выступили студенты Байкальской международной бизнес-школы (БМБШ) ИГУ, а En+ Group приняла решение их поддержать. В акции приняли участие студенты, школьники, сотрудники администрации города Иркутска, Корпорации развития Иркутской области и волонтеры En+ Group. За три часа они высадили 360 саженцев сосны и березы - по количеству юбилейных лет города Иркутска. Лесопосадка создаст живую изгородь между дорогой и водоохраной зоной.

Студенты Сибирско-Американского факультета ИГУ с февраля разрабатывали инвестиционные проекты развития этой местности. Они предложили построить ледяной городок, иглу-кафе, организовать прокат спортинвентаря. «Проект заинтересовал компанию En+ Group, энергетики готовы стать инвесторами для реализации данного проекта» - отметил в своем Instagram-аккаунте мэр города Иркутск Руслан Болотов после проведения акции.

Это не первое мероприятие En+ Group по озеленению городов Иркутской области. Компания регулярно участвует в акциях по высадке деревьев, кустарников и других многолетних растений. Кроме того, En+ озеленяет территории и в рамках собственных проектов. Так в марте 2019 года РУСАЛ (входит в En+ Group) объявил о старте глобальной экологической программы, которая предусматривает посадку более 1 миллиона деревьев, а также ряд других лесовосстановительных мероприятий. Проект стал первой в России масштабной добровольной инициативой, направленной на поглощение парниковых газов и борьбу с изменением климата. Таким образом, компания присоединилась к программе ООН, предусматривающей восстановление к 2030 году 350 миллионов гектаров леса по всему миру.

Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил основатель En+ Олег Дерипаска. Он неоднократно заявлял о важности сохранения экологии. Так, например, в своем Instagram-аккаунте Дерипаска писал: «Сегодня в мире все говорят о необходимости предотвращения климатических изменений. Но давно пришла пора не рассуждать, а действовать».

Территориями реализации проекта «Под зеленым крылом» стали два ключевых региона – Иркутская область и Красноярский край. В каждом из них высажено более полумиллиона саженцев сосны, а общая площадь посадок деревьев в Иркутской области превысила 125 гектаров.

«Главная экологическая цель En+ Group - достижение углеродной нейтральности, когда объем вырабатываемых парниковых газов не только сокращается, но и полностью компенсируется. Одно из решений - увеличение поглощающей способности лесного фонда в регионах присутствия компании. Иркутск готовится к 360-летию, и наши 360 саженцев станут вкладом в озеленение города! Помимо этого, за каждым саженцем будут следить и ухаживать специалисты питомника, который их предоставил, поэтому у нас есть уверенность в будущем нового лесного массива в Иркутске» - отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

В рамках различных акций в Иркутске за последние месяцы администрация города вместе с горожанами проделали большую работу: в сумме было высажено более 5000 деревьев. Благодаря этому уже через 5-10 лет в городе появятся новые зеленые территории.

«Подобная акция - прекрасный пример муниципально-частного сотрудничества в области экологии и благоустройства Иркутска. Сегодня этот вопрос как никогда важен. Городские леса, скверы, парки необходимы городу как воздух. К акции присоединились студенты Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, которые с февраля разрабатывали инвестиционные проекты развития этой территории. Посадка деревьев – первый шаг благоустройства Боковской протоки. Благодарю всех, кто присоединился к акции. Вместе мы сделаем наш город экологичным, красивым, уютным, зеленым!» - отметил мэр города Иркутск Руслан Болотов.