Генеральный директор «Иволги капитал» Андрей Хохрин о вероятности обвала глобальных фондовых рынков

Генеральный директор «Иволги капитал» Андрей Хохрин в интервью журналу «Эксперт» о том, как скоро произойдет обвал на глобальных фондовых рынках, что станет причиной, что будет с Россией и на что во всей этой ситуации могут рассчитывать инвесторы, в том числе на долговом рынке.

«Рынок отвязывается от реальности. Причем все стороны относятся к этому спокойно. Я имею в виду и самих инвесторов, и регуляторов, и биржи, и брокеров... На самом деле эта норма очень условная, временная, поскольку в любом случае мы наблюдаем глобальный фондовый пузырь. Ладно бы он касался криптовалют и фондовых активов. Но самое болезненное то, что он касается долгового рынка. И вот это является серьезной проблемой, которая не имеет решения, кроме кризиса. Есть две проблемные зоны. Следствие денежной эмиссии — это обязательно инфляция. Которую мы сейчас наблюдаем через удорожание товаров. Второй проблемный сектор — это долги. У вас есть два варианта получить больше денег. Первое — их напечатать, второе — эмитировать больше долга. В мире циркулирует колоссальное количество ничем не обеспеченного, как мне представляется, или обеспеченного недостаточно, вот этой денежной эмиссией, как бы высококлассного долга.

Застрельщиком выступили крупнейшие государства. Как выпускать дешевый долг? Это отчасти выкупать его себе на баланс. Но к кривой доходности госбумаг привязаны кривые доходности корпоратов. И дальше мы получаем перегибы — когда долги далеко не самых эффективных компаний имеют очень низкие доходности по одной простой причине: потому что у вас как инвесторов нет выбора, потому что для вас пара процентных пунктов доходности в дополнение к тому, что вы имеете, возможно, к минусу, который вы получите от своих вложений, — уже серьезная премия.

Вообще, в моем понимании, рынки в том состоянии, в котором они сейчас находятся, вот на тех уровнях максимальных, они не могут просто начать корректироваться, стабилизироваться, то есть просто перестать расти. Они могут только обвалиться. Потому что клубок проблем, о котором я сейчас говорю, нельзя просто так взять и распутать. Он может быть только разрушен. А разрушение — это следующий кризис, который в данном случае имеет четкую, понятную структуру. Это падение рынков облигаций, проблема с гос- и корпоративным долгом, падение фондовых рынков. И нужно понимать, что эти явления друг друга взаимоусиливают.

В этой связи я благодарен нашим зарубежным партнерам, которые в 2014 году Россию по максимуму отключили от мировой инфраструктуры. Да, обидно, мы плохо развиваемся, у нас такая отсталая экономика, потому что мы не пользуемся финансовым рычагом. Но благодаря этому мы не участвуем в этом общемировом процессе», – говорит Хохрин.

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