Мы решили провести мини-исследование, посвященное ревизии современного государства и провели шесть глубинных интервью с ведущими политическими теоретиками и непосредственными участниками государственного управления, чтобы ответить на этот, наверное, главный вопрос современности: каковы причины кризиса государства и каким оно должно стать, чтобы преодолеть этот кризис?

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«Думаю, что Государство 2.0 будет гораздо более “кибернетическим” в том смысле, что потребует более тщательной интеграции человеческих и машинных процессов. Но человек все равно будет неотъемлемой частью политического процесса. Ситуация, где человечество полностью управляется машинами, на мой взгляд, невозможна», – считает один из наших собеседников Стив Фуллер, известный социолог, профессор Уорикского университета в Великобритании.

Другой наш собеседник, Джек Голдстоун, известный американский социолог и историк, профессор Университета Джона Мейсона, приводит такой пример: «Государство модерна, взявшее на себя ответственность за благосостояние своего населения, особенно городского, обеспечивая образование, здравоохранение, санитарию, пенсии и продвижение вверх за счет активного экономического роста и хороших рабочих мест, было спроектировано и разработано под устойчивый, но управляемый рост населения». По его словам, в диапазоне от 0,5 до 1,5% в год.

«Гибель государства возможна, но тогда нас ждет мир частных поселков с высоким забором, а за ним — бесконечные трущобы», — заметил Георгий Дерлугьян, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Будучи выходцем из СССР, он считает, что люди, если они не расстанутся с идеей нормальной жизни, не откажутся от государства никогда.

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