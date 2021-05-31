Импортозамещение субстанций для лекарств

После сокращения поставок из Китая в России активизировалось производство субстанций для лекарств. Для создания полноценной компонентной индустрии в фарме потребуются огромные инвестиции, адекватное госрегулирование и вовлечение в процесс крупных химпредприятий.

В Россию, по данным аналитической компании RNC Pharma, объем импорта активных фармацевтических ингредиентов по итогам 2020 года достиг абсолютного исторического рекорда как в денежном, так и в натуральном выражении: 14,4 тыс. тонн АФИ на общую сумму 167,1 млрд рублей, что на 26,6% (в рублях) выше показателей 2019 года. При этом доля китайских компаний среди поставщиков в денежном выражении выросла с 18% в 2019 году до 23,4% в 2020-м (поставки были из 43 стран). Помимо желания фармпроизводителей сделать запасы на рост спроса повлияла и повышенная необходимость в компонентах для новых лекарств, связанных с лечением от COVID-19 (например, гепарин натрия, эноксапарин натрия и проч.).

Представленные в России крупнейшие иностранные производители, по данным Ассоциации иностранных фармпроизводителей (AIPM), в прошлом году сделали лишь 17% лекарств из китайских субстанций. Однако пандемическая встряска и стратегические планы китайских фармкомпаний заставили бигфарму (50 крупнейших фармацевтических компаний мира, каждая из которых имеет годовой оборот не менее трех миллиардов долларов) срочно диверсифицировать стратегию закупок АФС. А некоторые задумались о налаживании собственного производства. Самый крупный проект — у одного из лидеров большой фармы компании Sanofi, которая создает новую компанию по производству субстанций, объединяющую шесть производственных предприятий Sanofi во Франции, Италии, Германии, Венгрии и Великобритании. По прогнозу, объем ее продаж составит один-два миллиарда евро к 2022 году.

Российские компании тоже ищут альтернативу Китаю. «Это один из важных уроков пандемии: нам предстоит существенно диверсифицировать и резко увеличить число новых поставщиков АФС, а главное, компонентов для них, — говорит генеральной директор одного из крупнейших фармпроизводителей России “Р-Фарм” Василий Игнатьев. — Мы сами делаем субстанции для некоторых своих препаратов. Обеспечить взаимозаменяемость компонентов для своих субстанций куда более сложная задача, так как компоненты мало кто выпускает».

Правительство России после локдауна в прошлом году и временного дефицита противовирусных и прочих препаратов тоже озаботилось тем, чтобы большая часть лекарств, как минимум из перечня стратегически важных, производилась из российских субстанций. Сейчас идет обсуждение, какие преференции для этого необходимы фармпроизводителям и как скоро можно решить эту задачу.

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