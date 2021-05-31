Известный врач назвал категории людей, которым опасно летать на самолёте

Известный российский врач Александр Мясников назвал категории людей, которым следует очень внимательно относиться к длительным перелётам.

По словам специалиста, опасно летать на самолёте злостным курильщикам, диабетикам, пациентам, находящимся на гормонально-заместительной терапии и людям с тромбозами, а также, тем, кто перенёс коронавирус COVID-19 в тяжёлой форме, передаёт РИА Новости.

Врач настоятельно рекомендует тщательно готовиться к перелётам, продолжительность которых составляет более четырех часов. При этом всем он рекомендует людям из групп риска надевать в полёт компрессионное бельё, принимать аспирин и при необходимости поставить укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.

Как напомнил Мясников, во время перелёта увеличивается риск обострения хронических заболеваний. Кроме того, опасно употреблять в полёте спиртные напитки. Также известный врач советует при выборе лекарств в отпуск взять с собой про запас медикаменты, которые человек принимает на постоянной основе, перевязочные материалы и антибиотики.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт Тина Петровская рассказал, что синдром хронической усталости может появиться из-за ряда хронических заболеваний и других причин. По словам специалиста, причиной постоянной усталости могут быть, в частности, патологии щитовидной железы, а также недостаток витаминов в организме.

Также он может быть вызван злоупотреблением алкоголем, нарушением режима сна и питания, недостаточной физической активностью и стрессами на работе. Наиболее частой причиной данного состояния у людей врач называет психологические нарушения. Петровская посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу. Синдром хронической усталости является болезненным состоянием, при котором человек чувствует себя уставшим и подавленным даже после продолжительного отдыха.