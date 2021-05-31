Через месяц в Турции начнут строить канал в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу на церемонии открытия телевизионной сигнальной башни, приуроченной к очередной годовщине взятия Стамбула (тогда Константинополя) турками в 1453 году, о начале работ в конце июня по сооружению канала Стамбул.

Альтернативу Босфору правительство Турции намерено построить несмотря на пандемический кризис, который сильно потрепал турецкую экономику. Когда президент Эрдоган впервые заявил о канале Стамбул десять лет назад, многие посчитали его идею «безумной». Однако сейчас 45-километровый канал Стамбул стоимостью 15 млрд долларов, который соединит Черное и Мраморное моря, приобрел вполне реальные очертания.

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Главная задача канала Стамбул – разгрузить Босфор, который рассекает крупнейший город Турции. Эрдоган надеется, что строительство канала и городов на его берегах приведет к созданию тысяч рабочих мест и повысит его рейтинг в преддверии президентских выборов 2023 года. Сейчас же турки не очень довольны тем, как президент со своей командой руководит экономикой и борется с пандемией. Масла в огонь недовольства добавили недавние откровения криминального авторитета, который обвинил окружение Эрдогана во многих преступлениях, включая коррупцию.

Вместе с каналом Стамбул планируется построить новый город с населением в полмиллиона человек, а также несколько мостов, которые свяжут берега канала.

«Мы начнем работы на канале Стамбул в конце июня,- заявил Реджеп Тайип Эрдоган.- Мы построим на берегах канала по городу, которые усилят красоту и стратегическую важность Стамбула».

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Для смягчения ударов пандемии по экономике президент Эрдоган пытается открыть экономику и возродить турсектор при помощи вакцинации. Правительство хочет уменьшить дефицит текущего счета и ослабить страдания бизнеса, который жалуется на недостаточную помощь властей. Население Турции больше всего жалуется на бурно растущую инфляцию.

Президент Эрдоган отмахнулся от опасений критиков, что канал больно ударит по налогоплательщикам, разрушит экологию и будет противоречить соглашению, подписанному в прошлом веке, которое призвано сделать Черном море стабильным и безопасным. По словам президента, Турция не выйдет из конвенции Монтре. Однако он подчеркнул, что новым каналом смогут пользоваться и военные корабли.

Потенциальный соперник Эрдогана на президентских выборах, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, категорически выступает против грандиозного проекта. Он утверждает, что канал оставит без воды 16 миллионов жителей Стамбула, навсегда уничтожит природу и превратит его в место, где невозможно жить. В пятницу, накануне выступления президента, прокуратура потребовала арестовать Имамоглу, победа которого на выборах в 2019 году положила конец длившемуся четверть века контролю президентской Партии справедливости и развития над крупнейшим турецким городом. Мэра обвиняют в оскорблении избирательной комиссии Турции.