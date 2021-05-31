Кипр закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии

Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра запретила белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, сообщает «РИА Новости».

«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированные в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», – говорится в сообщении кипрского регулятора.

Из этих ограничений исключены рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.