Книги на лето

“Ветер” Ольга Фадеева, издательство “Речь”

На страницах этой книги ветер шумит в кронах деревьев и надувает паруса кораблей, кружит голову флюгерам и строит замки из песка, летает выше самолетов, проказничает и меняет настроение с тихого на ураганное. Что еще он умеет, откуда берется и чем знаменит? Пускай расскажет сам! Автор и художник Ольга Фадеева смогла с ним подружиться и пригласить в свои необыкновенные иллюстрации, от которых так и захватывает дух. Держитесь крепче!

"Сердечко, вырезанное из картона" Евгений Клюев, издательство “Самокат”

Евгений Клюев — один из немногих современных писателей, книги которых можно встретить даже в школьной программе. В его сказках оживают знакомые каждому домашние предметы, такие как Простой Карандаш, Ночник, Веник или Оловянная ложка. Эта книга и еще порядка 30 новинок попала в летний список рекомендованной литературы, составленный критиком Лизой Биргер для Яндекс.Учебник и доступна для бесплатного прочтения на Bookmate.

“Давай поедем в Уналашку” Анна Красильщик, издательство “Белая ворона”

Лучшая отечественная повесть о любви, семье и увлечениях. Главный герой, девятилетний Марк находит в школьном кружке фотографии дорогу к встрече с потерянным дедушкой. Анна Красильщик умеет создавать по-настоящему дружелюбные миры — здесь нет чужих, и к героям невозможно не проникнуться симпатией.

“Человек с той стороны” Ури Орлев, издательство “Книжники”

Зима 1943 года, оккупированная фашистами Варшава. По подземным ходам городской канализации пробираются двое — четырнадцатилетний подросток Мариан и его отчим Антон. Они несут продукты в гетто, окруженный стенами район города, куда фашисты согнали сотни тысяч евреев. Так начинается захватывающий рассказ о встрече Мариана с молодым евреем Юзеком и об их дружбе, которая в конце концов приведет обоих обратно в гетто в разгар героического еврейского восстания против нацистов. Только одному из них удастся вернуться. Кому?

“Водный заговор” Катя Брандис, издательство “Эксмо”

Тьяго и подумать не мог, что однажды ему придётся выступить против банды преступников и примерить на себя роль детектива! Но после того, как он с друзьями столкнулся со злоумышленниками, которые пытались отравить воду и навредить животным Эверглейдса, мальчик-акула понял: только они могут остановить злодеев! Правда, для этого им придётся найти ответы на море вопросов.

“Кроссовер” Александер Кваме, издательство “Самокат”

Баскетбольный роман в стиле рэп, то есть в самом буквальном смысле в строчку, о спортивных победах и жизненных поражениях, о братьях, первой любви и горе потери.

“Динозавры: 150000000 лет господства на Земле” Даррен Нэйш, Пол Барретт, издательство “Альпина Нон-Фикшн” при поддержке фонда “Траектория”

Если вы читали о динозаврах в детстве, смотрели «Мир юрского периода» и теперь думаете, что все о них знаете, — в этой книге вас ждет много сюрпризов. Ученые Даррен Нэйш и Пол Барретт рассказывают о том, что сегодня известно палеонтологам об этих животных, и о том, как компьютерное моделирование, томографы и другие новые технологии помогают ученым узнать еще больше. Перед вами развернется история длиной в 150 миллионов лет — от первых существ размером с кошку и тираннозавров до современных ястребов и колибри.