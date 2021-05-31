Культурные планы на первый летний месяц

ВЫСТАВКИ

Кинетическая экспозиция в галерее «Триумф»

В галерее «Триумф» открылись выставки «Послушные тела» и «Асимметрия», на которых представлены уникальные кинетические объекты. Экспозиция объединяет двух художников, Кирилла Александрова и Владимира Мартиросова, прочно вошедших в историю российского кинетического искусства. При создании объектов они исследовали феномен движения. Александров виртуозно делает движущимися или будто застывшими объекты из гипса, бетона, бронзы, дерева, а Мартиросов представляется гениальным художником-постановщиком, что оживляет металлические и деревянные произведения.

Где: галерея «Триумф», ул. Ильинка, 3/8, стр. 5

Когда: 28 мая - 20 июня 2021

Подробности: https://www.triumph.gallery/

«Слишком много свободы» в Музее Москвы

6 июня в Музее Москвы откроется выставка-фестиваль масштабного подросткового коммьюнити «Каскад. Проект как метод». Участники покажут более 120 проектов, среди которых будут тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, мультфильмы и аудио. Каждая из них — рефлексия на темы границ, протеста, принятия и возраста. Все вместе — искреннее высказывание на общественно-культурную жизнь не только в Москве и России. «Каскад» дает возможность ученикам и учителям выйти за пределы школы и реализовать выставку на платформе настоящего музея под руководством тьюторов и приглашенных кураторов. Проект стал лауреатом премии «Инновация 2020».

Когда: 6 июня — 10 июля

Подробнее: https://mosmuseum.ru/

«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в МАММ

В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей впервые открывает выставку легендарного американского фотографа Билла Каннингема. Экспозиция состоит из 150 работ, которые рассказывают о жизни большого города. На снимках представлены показы от-кутюр, вечеринки и улицы Нью-Йорка и Парижа. Эти фото показывают эволюцию модных течений и общественных настроений, культурные преобразования того времени. Каннингем снимал как стильных персонажей, выделявшихся из толпы на 57-й улице, так и звезд. В объектив фотографа попали Диана Вриланд, Анна Винтур, Жаклин Кеннеди Онассис, Барбра Стрейзанд, Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли, Дэвид Боуи, Джанни Версаче, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников и многие другие.

Когда: 2 июня —10 июля

Подробнее: http://mamm-mdf.ru/ exhibitions/moda-na-podiumah- i-trotuarah/

«Миф о Сухаревой башне»

Музей Москвы продлевает выставку «Миф о Сухаревой башне» в Центре Гиляровского до 11 июля. Экспозиция о знаковом московском здании посвящена писателю и репортеру Владимиру Гиляровскому. Реальные истории и легенды Сухаревой башни и окрестностей собраны в одной из глав его известной книги «Москва и москвичи». В то время здание было одной из архитектурных доминант города и важной частью московской повседневной жизни. Башня имеет особое значение для Музея Москвы: с 1925 по 1934 год в ней размещался его «родоначальник», Московский коммунальный музей.

Когда: до 11 июля

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ exhibitions/p/suhareva_tower/

Vacation в Ермолаевском

Выставку «Vacation» представила онлайн-галерея SAMPLE, специализирующаяся на современном искусстве. Ее название говорит само за себя — специально созданные для проекта работы художников так или иначе посвящены теме отпуска и каникул. Но это не просто мечты о море и солнце, это исследование отдыха как культурного конструкта. На выставке представлены 16 авторов, которые подготовили объекты в разных стилях и техниках. Среди них керамические объекты Аполлинарии Брошь, живопись Алексея Дубинского, фотографии Леонида Сорокина и предметы дизайна Дмитрия Самыгина. Выставка завершится аукционом, на котором в качестве лотов будут представлены произведения, принявшие участие в экспозиции.

Где: Образовательный центр ММОМА в Еромолаевском переулке, 17

Когда: 25 мая — 7 июня 2021

Подробности: https://mmoma.ru/exhibitions/ ermolaevsky17/vacation/

ФЕСТИВАЛИ

Beat Film Festival 2021

Самый большой фестиваль документального кино в России в этом году организует показы на главных московских площадках, а также в коллаборациях с крупными арт-институциями и медиа. За годы своего существования фестиваль стал культовым и познакомил горожан с лучшими образцами документальных фильмов об урбанистике, современном искусстве, моде, музыке и новых технологиях. В 2021 году Beat Film Festival набрал обороты — в программе зрителей ждут фильмы про Моби, Алвара Аалто, Мартина Маржелу, зумеров, Джорданы и многие другие.

Когда: 2 — 20 июня

Подробнее: https://beatfilmfestival.ru

Locals Only 2021

Появившийся в 2017 году, фестиваль Locals Only завоевал расположение аудитории своим позитивным настроем и заинтересовал не самым распространенным в наших краях хобби. Это первый музыкально-спортивный фестиваль, посвященный развитию серфинг-культуры в России. Название переводится как «только для своих», но организаторы перевернули все с ног на голову и дали возможность стать своим для каждого. Лайн-ап возглавляют Noize MC, Хлеб, Дора, Лауд, МС Сенечка, Маугли, Bicycles for Afghanistan.

Когда: 19 июня

Где: Гребной канал, ул. Крылатская, 2

Подробнее: https://locals-only.ru/

I love cider 2021

Летом этого года в России пройдёт ежегодный гастрономический фестиваль I love cider 2021. 19 июня площадка «Флакона» превратится в заповедник сидра. На территории фестиваля можно будет принять участие в мастер-классах, послушать увлекательные лекции и истории самой поэтичной сидродельни России. А также попробовать более ста видов отличного сидра от разных производств со всей России, продегустировать специальные виды, выдающиеся винтажи и редкие бутылки. На входе все гости получат дегустационный бокал.

Когда: 19 июня

Подробнее: http://ilovecider.ru

СПЕКТАКЛИ

"Месяц в деревне"

Специально для не уехавших на море и в дальние страны москвичей Малый театр представляет премьерные показы спектакля "Месяц в деревне" по знаменитому произведению И.С.Тургенева. Идея поставить эту пьесу принадлежит заслуженному артисту России Глебу Подгородинскому. «Месяц в деревне» - его первая режиссерская работа на сцене театра. Это история о любви и страсти в акварельных тургеневских тонах. О том, как легко разрушить хрупкое равновесие, как сложно все собрать и вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи объятым страстью, желанием завладеть предметом своего интереса. Наталья Петровна – молодая женщина, она счастлива, любима и благополучна. Заботливый муж, прекрасный сын и юная воспитанница – вот элементы кружева, из которого состоит ее жизнь. Пока в это легкое и ненавязчивое плетение не попадает юноша, перевернувший разом и уклад жизни, и душу героини. Узнав его, она обнаруживает в себе те качества, о которых раньше и помыслить не могла…

В главных ролях Полина Долинская, народная артистка России Алена Охлупина, заслуженный артист России Василий Дахненко, Михаил Фоменко и другие.

О спектакле - https://www.maly.ru/spectacle/view?name=mesyac

Когда: 8 и 19 июня

Где: Малый театр