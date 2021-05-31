Курс доллара: драйверов для качественного роста рубля нет

Очередную рабочую недель курс рубля завершил в плюсе, укрепившись к основным резервным мировым валютам на фоне дорогой нефти, а также благодаря возросшему аппетиту глобальных игроков к риску и увеличению продаж выручки со стороны экспортёров.

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Так, в пятницу, 28 мая пара доллар-рубль закрылась на торгах Московской биржи по 73,27, а пара евро-рубль – по 89,34. Таким образом, за неделю курс доллар подешевел на 22 коп., а курс евро – на 16 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка считает, что в ближайшие сутки поддержку рублю продолжит оказывать внешний фон. При этом речь, как пояснил он, идёт не только о политике, но и об экономике. В частности, начало автомобильного сезона в США и довольно быстрая динамика восстановления глобальной экономики станет драйвером роста мировых цен на нефть. По мнению Монастыршина, нефть сорта Brent может закрепиться в пределах 68-70 долл. за баррель.

«Такие цены на «чёрное золото» и сохранение спроса на валюты сегмента EM нивелируют давление локальных факторов, таких как окончание периода выплата налогов и конвертация в валюту дивидендов крупных компаний РФ. В этой связи мы прогнозируем пару доллар-рубль в коридоре 73,00–74,00», – отметил эксперт.

Виталий Громадин их «БКС Мир Инвестиций», предположил, что на начавшейся неделе пара доллар-рубль будет находиться в нижних границах коридора 72,00-75,00.

По мнению эксперта, поддержку курсу рубля продолжит оказывать позитивное отношение глобальных игроков к рублёвым активам, которое сформировалось на фоне ожидания улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в преддверии встречи в Женеве лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

«Для более сильного роста рыночного риск-аппетита, который позволит национальной валюте мощно укрепиться, ключевыми останутся такие факторы, как сигналы американского Федрезерва, макростатистика, а также новостной фон, связанный с пандемией COVID-19. Учитывая всё это мы полагаем, что рубль к доллару останется в пределах 72,00-75,00, тяготея к нижней части данного диапазона», – заявил Громадин.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Драйверов для качественно роста рубля нет

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» спокойно оценивает ближайшие перспективы рубля. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что нацвалюта по итогам прошедшей неделе смогла вновь прибавить в обеих парах, существенных достижений всё-таки достигнуто не было. В частности, он считает, что позитив на геополитическом направлении, налоговый период и высокие нефтяные котировки могли отправить доллар ниже 73,00 руб. Но этого не случилось.

«Здесь курсовой динамике помешал фактор конвертации дивидендов. Так, нерезиденты конвертировали выплаты Сбербанка. И объём таких операций в целом на прошлой неделе оценивается на уровне 2,50-3,00 млрд долл. Тем не менее шансы на более чувствительный рост рубля до сих пор остаются», – считает он.

Между тем, по мнению Кочеткова, удорожанию российской валюты в среднесрочной перспективе станет мешать инфляция. Он напомнил, что по данным на 24 мая она была выше 5,8% в годовом выражении. А это, как объяснил он, делает более вероятным жёсткий ответ ЦБ РФ.

«Это будет сдерживающим фактором для инвестиций со стороны инвесторов в долговые российские бумаги. Взвешивая все «за» и «против», мы ждём в ближайшие дни пару доллар-рубль рубль на уровне 73,00−74,00. Поводов для какого-то неожиданного обвала мы не видим, но и драйверов для качественного скачка также пока нет. Поэтому коридор 73,00−73,50 станет сильной зоной сопротивления. Если эта пара сможет её преодолеть, то рост российской валюты станет более заметным», – прогнозирует Кочетков.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС-Банка предположил, что основным фактором, который окажет ключевое влияния на курсовую динамику на этой неделе станет публикация 4 июня данных по трудовой статистике в США.

«В её ожидании валютные рынки, вероятно, продолжат торговаться в боковике – наш прогноз на ближайшие несколько сессий отправляет пару доллар-рубль в диапазон 72,70-74,50», – резюмировал эксперт.

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Курс доллара: позиции рубля немного пошатнулись