Макрон назвал неприемлемой слежку США за лидерами ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками, сообщает «РИА Новости». Так Макрон прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США и Дании за европейскими политиками.

«Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно – между союзниками и европейскими партнерами», – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.

Ранее сообщалось, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste) для перехвата информации по датским подводным коммуникационным кабелям с целью шпионажа за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает Deutsche Welle. Это выяснилось после секретного внутреннего расследования датской разведки под кодовым названием Operation Dunhammer. Расследование проводилось втайне от американских спецслужб с участием четырех хакеров и аналитиков, которые изучали специфику взаимодействия датско-американских профильных служб.

Выводы рабочей группы опубликовала датская общественная телерадиокомпания DR в сотрудничестве со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, германскими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde.

По сведениям журналистов, АНБ следило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером в его бытность главой МИД ФРГ, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пером Штайнбрюком. Комментируя расследование, представитель федерального правительства Германии заявил, что Ангела Меркель осведомлена о нем, при этом он сослался на поступивший канцлеру журналистский запрос.