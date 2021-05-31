Меркель высказалась за введение санкций против Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, а санкции против страны будут реализованы точечно, сообщает РБК со ссылкой на Der Spiegel.

«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям. Мы реализуем сейчас санкции очень точечно. Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», – сказала Меркель журналистам после совместного заседания советов министров Германии и Франции.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

23 мая саммит глав государств Евросоюза принял решение о необходимости расширения санкций ЕС против Белоруссии. Кроме того, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.