Металлургам не поздоровится

Все более жесткие заявления представителей властей говорят о том, что предприятия черной металлургии неизбежно столкнутся с изъятием сверхдоходов, полученных с начала года в результате резкого роста цен на их продукцию. Некоторые эксперты связывают с нынешней ситуацией появившиеся ранее предложения Счетной палаты о снижении, при определенных условиях, НДПИ для предприятий металлургии, усматривая в них интересы ее главы Алексея Кудрина.

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О наличии у российских металлургов сверхдоходов и о том, что государству предстоит их забрать, заявил в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — рассказал первый вице-премьер в эфире РБК ТВ.

«Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять, такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник – вот"», — добавил он.

По словам Андрея Белоусова, необходимость вернуть в бюджет сверхдоходы металлурги «конечно, понимают», но пока нет решений о соответствующем механизме изъятий. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — пообещал он.

На фоне значительного снижения цен на нефть и большинство других сырьевых товаров, в течение 2020 года наблюдался беспрецедентный рост цен на мировых рынках черных металлов. К декабрю 2020 года цены выросли до рекордных значений: около 155 долл. за тонну железной руды (рост на 70% к декабрю 2019 г.), около 650 долл. за тонну арматуры (рост на 20% к декабрю 2019 г.) и около 700 долл. за тонну горячекатаной продукции (рост на 30% к декабрю 2019 г.).

В начале 2021 года тенденция цен к росту продолжилась: к концу апреля цены на указанные сырье и товары достигли 180, 830 и 890 долл. за тонну, соответственно.

Рост мировых цен нашел отражение в динамике цен на внутреннем рынке. По данным Росстата, за 2020 г. средние цены на железную руду в России выросли на 32%, а на нелегированную и нержавеющую сталь – в 2 раза.

По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, в ближайшей перспективе цены на металлы продолжат расти. По расчетам банка, в 2021 г. они увеличатся на 20%–30% по сравнению с 2020 г., достигнув многолетних ценовых максимумов по большинству металлов, и будут оставаться высокими до 2022 года.

Увеличение цен на железную руду и сталь привело к существенному росту доходности российских металлургических компаний. Так, маржа EBITDA (отношение показателя прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации к выручке) некоторых крупнейших компаний сектора в 1 кв. 2021 года увеличилась до рекордных значений за последние несколько лет, составив 40-50 %.

При этом, налоговая нагрузка на металлургический сектор сохраняется на низком уровне. Так, на протяжении последних лет доля налогов в выручке крупнейших компаний металлургического сектора была менее 8%.

Отсутствует привязка налоговых отчислений к динамике цен на железную руду и сталь. Так, НДПИ на сырье определяется либо исходя из фиксированных ставок в рублях, либо в процентах от себестоимости добычи; при этом, экспортные пошлины в отрасли отсутствуют.

Как ранее сообщалось, ТПП РФ обратилась в Минпромторг с письмом, где говорилось: «В ТПП продолжают поступать многочисленные обращения предпринимателей из регионов России в связи с тяжелой ситуацией, обусловленной значительным повышением цен и дефицитом материалов на рынке металлопродукции. Согласно предоставляемым деловым сообществом данным, рост цен на металлопрокат на внутреннем рынке с ноября 2020 года по апрель 2021 года составил 50—80%».

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, «Центральный комитет Коммунистической партии Китая недавно собрал своих "металлургов", собственников частных компаний, и строго-настрого предупредил, что в сложных условиях внешних вызовов и торговых войн никак нельзя играть с ценами на стратегическое сырьё и изделия».

В свою очередь, замечает он, «в России тех же "металлургов", складывается впечатление, просто холят и лелеют». Он указывает на наличие у них и льготного налогообложения “в районе 10%", и налоговых вычетов в период роста цен на металлы. На фоне налогообложения «тех же нефтяников в 70, а то и 80%» политолог характеризует налогообложение металлургической отрасли как «радости жизни».

«А покровительствует им, — говорит Алексей Мухин, — например, сам председатель Счётной палаты ФС РФ Алексей Кудрин, который, собственно, и предложил поддержать "металлургов" предоставив им дополнительный налоговый вычет».

В одном из отчетов Счетной палаты предлагается ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для металлургов, инвестирующих в геологоразведку. Счетная палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ для установления вычета из НДПИ.

По словам политолога, «помимо низких налогов на отрасль, не секрет, что собственники предприятий металлургии по-прежнему достаточно активно выводят свободный денежный поток за рубеж в виде дивидендов, образуя так называемую "оффшорную аристократию"».

«Мы же видим, что президент уже устал пенять этой публике, что бизнес должен быть национально ориентированным, что государство сможет позаботиться и сохранить только тех, кто работает как резидент в России», — говорит он, связывая при этом поддержку Алексеем Кудриным «металлургов», а также — целесообразность новой масштабной приватизации, с возможным наличием у того политических амбиций и необходимостью привлечь спонсоров к своей избирательной кампании.

«Впрочем, чего вы ждали от либералов, — задается вопросом Алексей Мухин, — которые спят и видят «позорное» изгнание государства с рынка, с возможно большими потерями, неисполнением социальных обязательств и т.д». По его словам, «системные либералы хороши, когда нужно выстроить коммуникацию с западным сообществом, питающем к ним особенную слабость, но, думаю, их необходимо держать на расстоянии дальше вытянутой руки от рычагов управления. По той простой причине, что эта слабость к нашим "сислибам" со стороны западных стран, на самом деле, имеет вполне прагматическую подоплёку».

С «мечтами» Алексея Кудрина «о возвращении в большую политику» связал недавно в передаче на «Радио КП» упомянутый доклад Счетной палаты экономист Никита Кричевский. «Одна из его последних инициатив: металлургам в обмен на инвестиции, которые они вкладывают в геологоразведку, предоставить инвестиционные вычеты», — напомнил Никита Кричевский. «Здесь уши торчат совершенно очевидно, — считает он. — Металлурги же у нас, как известно, нищеброды», — сказал экономист, перечислив некоторых участников российского списка Forbes из числа собственников предприятий черной металлургии и упрекнув их в том, что «все остальные отрасли должны заплатить за то, чтобы они наживались и дальше. Мы почему-то должны помогать металлургическим компаниям, которые сплошь и рядом оформлены на кипрские офшоры. Не на сто процентов, как это было раньше. Ну, хорошо, на девяносто. Весь свободный денежный поток они не инвестируют в производство, а пускают на дивиденды. Сверхприбыли металлургов идут не в бюджет России. Они уходят на Кипр и там материализуются через праздное потребление, через строительство роскошных яхт», — заявил на «Радио КП» Никита Кричевский.

Он также привел в пример ситуацию в Китае, где, когда недавно «цены на металл вдруг скакнули, знаете насколько?! Не на сто процентов, как у нас на арматуру, скажем. А всего на шесть процентов. Руководители ведущих металлургических компаний были вызваны в Пекин, в здание ЦК китайской компартии. Для чего? Для получения жуткой выволочки. Я не знаю, о чем там люди говорили, но после того, как они вышли, цены на сталь, на арматуру вернулись на круги своя».

Представители металлургической отрасли ежегодно занимают лидирующие позиции среди богатейших бизнесменов России. Так, в 2021 году российский список рейтинга миллиардеров Forbes возглавил председатель совета директоров и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (бизнесмену принадлежит 76,4% акций компании), семейное состояние которого оценивается в 29,1 млрд долл. В 2020 г. Мордашов получил от компании в виде дивидендов почти 940 млн долл.

Второе место списка занял лидер прошлогоднего рейтинга, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 27 млрд долл. В тройку лидеров также вошел председатель совета директоров «НЛМК» В.С. Лисин с состоянием в 26,2 млрд долл.

По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, в краткосрочной перспективе компании металлургического сектора продолжат генерировать рекордные денежные потоки на фоне высоких цен на металлы и слабого курса рубля. По прогнозам, свободный денежный поток сектора вырастет в 2021 г. на 60% по сравнению с 2020 годом.