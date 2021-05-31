«Между делом»

Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Вы знаете много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком.

Евгений Гришковец: «Эту пьесу я написал в начале февраля 2020 года. Многие, прочитавшие ее, стали говорить, что с ней надо идти в Театр Пушкина – там для нее лучшая труппа. И, действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить».