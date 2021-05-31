МИД: Россия изучает возможность ответных экономических санкций против США

Дмитрий Биричевский – директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ – заявил, что Москва изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона. При этом он подчеркнул, что главное здесь главное – не навредить российским компаниям, передаёт РИА Новости.

«Естественно, мы постоянно изучаем возможности ответных мер против США», – отметил Биричевский, комментируя возможность ответных ограничений экономического характера в отношении Вашингтона.

Он также напомнил, что дипломатические шаги России, которые уже были реализованы, хорошо известны. Относительно касается экономических ответных мер, то, как считает представитель МИД, главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям.

«И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие. Так действуют и наши оппоненты. Он просто говорят, что там, где им выгодно, они продолжат сотрудничать с Россией. Значит, где нам выгодно, мы тоже будем сотрудничать с Западом», – резюмировал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

Напомним,15 апреля США ввели новые антироссийские санкции под которые попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, ограничения со стороны Вашингтона запрещают финансовым американским учреждениям с 14 июня покупать при первичном размещении гособлигации. Также Вашингтон объявил о высылке из страны 10 сотрудников российского посольства.

В ответ на это Россия выслала 10 американских дипломатов, а всем дипмиссиям США, работающим на территории РФ запретили нанимать граждан РФ и третьих стран. Помимо этого, Москву временно покинул посол США в РФ Джон Салливан, которому было рекомендовано провести консультации на родине.