Москва поставила свою продукцию в 151 страну мира в первом квартале 2021 г. - заммэра Ефимов

За три месяца 2021 года московская продукция была продана в 151 страну на 19,29 млрд долларов в сопоставимых ценах 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на промышленный экспорт приходится 18,43 млрд долларов, а на экспорт продукции АПК – 862,67 млн долларов. Главные агропромышленные товары московских компаний – это шоколадные изделия, детское питание. Наиболее популярными промышленными товарами стали неоптические измерительные и контрольные приборы, радиолокационная аппаратура, низковольтные электрораспределительные устройства, части телекоммуникационной аппаратуры», - отметил заместитель мэра.

Странами-импортерами несырьевой неэнергетической продукции столичных компаний стали: Беларусь (7,52 млрд долларов), Китай (2,33 млрд долларов), Великобритания (1,96 млрд долларов), Казахстан (1,74 млрд долларов) и Соединенные Штаты Америки (881,66 млн долларов).

По итогам 1 квартала 2021 года на экспорт в Беларусь приходится 39% несырьевого неэнергетического экспорта, 12% - в Китай, 10% - в Великобританию, 9% - в Казахстан, 5% - в Соединенные Штаты Америки и 25% - в остальные страны.

«По данным аналитиков Центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 1 квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которые экспортировали на сумму в 4,46 млрд долларов. Основным импортером таких товаров стала Беларусь. Кроме того, среди наиболее востребованных за рубежом московских товаров радиолокационная аппаратура, ее экспортировали на сумму в 151,35 млн долларов, низковольтные электрораспределительные устройства – 64,57 млн долларов, части телекоммуникационной аппаратуры на сумму в 44,38 млн долларов. Все эти показатели приведены в сопоставимых ценах 2020 года», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что 21 января 2021 года был обновлен паспорт Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», где была изменена методология расчета показателей объемов экспорта.

Показатели роста экспорта за отчетные периоды теперь рассчитываются в реальном выражении и сопоставимых ценах, то есть без учета влияния инфляции, изменений ценовой конъюнктуры, курса национальной валюты и других факторов.

«Стоимость экспортируемых товаров в январе-марте 2021 года рассчитана по базисным ценам соответствующих периодов 2020 года. Такой метод позволяет вести более объективное сравнение, оценивая только реальный рост экспорта и отсекая повышение цен», - уточнила генеральный директор Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.