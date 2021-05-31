Столтенберг рассказал, почему Украину и Грузию не пригласили на саммит НАТО

Украину и Грузию не пригласили на саммит НАТО из-за того, что в нем будут участвовать только страны – члены блока, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примет участие президент США Джо Байден.

Отвечая на вопрос, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии он ответил: «В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сообщает ТАСС.

Столтенберг не смог назвать дату, когда могут сотояться встречи высокого уровня с партнерами альянса.

При этом он подчеркнул, что Альянс в последние годы увеличил свое присутствие в Черном море, в том числе благодаря таким партнерам, как Грузия и Украина.

«Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – сказал Столтенберг.

Вместе с тем, по словам генсека НАТО, альянс хочет улучшить отношения с Москвой.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем сделать это, должны поддерживать диалог, который еще важнее вести, находясь в трудных отношениях», — цитирует Столтенберга РБК.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение тем, что Киев не пригласили на саммит НАТО.

"Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года", - заявил украинский министр .

По словам Кулебы, трудно представить лучший момент для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО. Он также подчеркнул, что в течение последних 13 лет со стороны альянса так и не были предприняты практические шаги для обретения Украиной членства в НАТО.

"Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано…Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями", - сказал Кулеба.

Кулеба резюмировал, что для предоставления Украине Плана действий по подготовке к членству в НАТО недостаточно одного лишь желания Киева.