Национальный центр промышленного дизайна и инноваций выступит на «Днях ItalDesign в России»

Конференция «Дни ItalDesign в России» пройдет 1 июня на площадке Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПбПУ). В ней в качестве спикеров примут участие генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская и директор дизайн-студии Максим Чащин. Об этом сообщила пресс-служба



Глава 2050.ЛАБ Дарья Топильская выступит на круглом столе «Препятствия и успешные подходы к организации работы инженерных команд с промышленными дизайнерами». Она поделится кейсами о том, как 2050.ЛАБ выстраивает открытый и эффективный диалог с инжиниринговыми центрами партнеров, расскажет об опыте организации процесса планирования, в чем польза современных методов проектирования, конкурсов и дизайн-акселераторов.



Максим Чащин выступит спикером круглого стола «Преимущество новых технологий виртуальной разработки во времени / стоимости по сравнению с физическим моделированием и физическим тестированием». На примерах проектов 2050.ЛАБ он расскажет о том, как гибкий подход к проектированию, где используются традиционные подходы и VR, помогает сэкономить ресурсы и улучшить результат.



Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства.

ItalDesign-Giugiaro S.p.A (более известная как ItalDesign) — инжиниринговая компания и одно из самых известных в мире дизайн-бюро. В основном известна своими дизайн-проектами для автомобильной отрасли, а также в области промышленного дизайна (FMCG, бытовая техника и т.д.) Штаб-квартира компании располагается в Монкальери (Италия).