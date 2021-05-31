«На этот раз все будет по-другому». Нефтяные компании неожиданным образом отреагировали на рост цен на «черное золото»

Цена барреля нефти марки Brent вплотную приблизилась к 70 долларам, но даже в Пермианском бассейне, центре «сланцевой» революции, сланцевики изо всех сил сопротивляются искушению заработать, как обычно, на росте цен на нефть.

Американская нефтянка уступила беспримерному давлению Уолл Стрит, требующего от них тратить меньше денег на бурение и больше нефтедолларов отдавать акционерам. Так получилось, что заодно с американскими банкирами, пусть и случайно, оказались «зеленые» и защитники окружающей среды, тоже требующие от нефтяников ограничить добычу «черного золота» хотя и по другой причине.

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Драматические события, происходившие в нефтяном секторе на прошлой неделе, только добавили ОПЕК+ возможностей и свободы маневра в возвращении к прежним объемам добычи, пишет Bloomberg. Добыча стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, до сих пор не вернулась на прежние уровни. Это значит, что на саммите ОПЕК+, который состоится в первый день лета, скорее всего будет принято решение об увеличении добычи нефти участниками соглашения.

Самое неприятное для нефтяников, наверное, то, что против ополчились их же акционеры. Так, например, поступили акционеры Exxon, потребовавшие от руководства компании меньше денег вкладывать в бурение скважин и больше возвращать им, владельцам акций.

«Они спускали деньги в скважину, как ненормальные,- объясняет главный специалист CalSTRS по инвестициям Кристофер Эйлман.- Мы поняли, что компания движется к краху, а не к выживанию в будущем. Мы потребовали перемен, и они были вынуждены подчиниться».

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Едва ли акционеры Exxon окажутся одиноки в желании спасти свою компанию от разорения. Royal Dutch Shell Plc проиграла на прошлой неделе дело в голландском суде и должна значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу к 2030 году, что невозможно сделать без сокращения добычи нефти. Победа экологов над британо-голландской компанией, по мнению специалистов, окажется заразительна и такие же иски будут поданы и к другим нефтяным компаниям. Причем, не ко всем, а к западным, которые не входят ни в ОПЕК, ни в соглашение ОПЕК+.

Речь идет, по мнению президента консалтинговой компании Rapidan Energy Group Боба Макналли едва ли не о «криминализации» инвестиций в рост добычи нефти.

Конечно, нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК+, восстанавливают добычу после провальных апреля и мая 2020 года, но им еще далеко до пандемического уровня. Суммарная добыча нефти всех стран, не входящих в ОПЕК+, в этом году увеличится на 620 тыс. бар./с. Между тем, снижение в прошлом году составило 1,3 млн. бар./с., т.е. было в два с лишним раза больше.

Если не учитывать 2021 год, то добыча нефти вероятно вырастет в ряде стран, включая США, Бразилию, Канаду и Гайану. Однако во всех других странах она снизится.

Это значит, что не входящие в ОПЕК+ нефтедобывающие страны не смогут обеспечить рост спроса и что контроль над глобальным нефтяным рынком полностью перейдет к нефтяному картелю. В этом и заключается разница с предыдущими нефтяными кризисами, когда нефтяные компании стран, не входивших в картель, отвечали на рост цен на «черное золото» ростом инвестиций и добычи.

Пока низкий рост добычи не входящими в соглашение странами не очень заметно отразился на рынках благодаря пандемии, которая по-прежнему сдерживает рост спроса на нефть. Однако это воздействие окажется более заметным уже во второй половине текущего года и в следующем году. К тому времени, скорее всего, принесет свои плоды вакцинация: пандемия отступит и планете потребуется больше нефти. Частично рост спроса удовлетворит предполагаемое возвращение на рынки иранской нефти, но ее будет явно недостаточно. Вытягивать планету придется ОПЕК.

Разницу между нынешним выходом из кризиса и предыдущими можно увидеть и на динамике изменения количества буровых установок в США. Их число растет, но растет медленнее, чем, например, после кризиса 2008-9 годов. Сланцевые компании, по крайней мере, пока выполняют обещание выплачивать акционерам повышенные дивиденды. Если до пандемии они пускали обратно в «дело» 70-90% прибыли, то сейчас эти цифры не поднимаются выше 50%.

В результате добыча нефти в США уже достаточно долго, с июля 2020 года, находится на уровне 11 млн бар./с. По состоянию на конец апреля количество буровых установок в Северной Америке, т.е. в США и Канаде, находилось на уровне 523. Это меньше, чем было год назад, и, по данным Baker Hughes Co., почти на 40% меньше, чем два года назад.

Когда министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии принц Абдель Азиз заявил в начале 2021 года, что привычная политика сланцевиков «бурите, ребята, бурите!» навсегда ушла в прошлое, многие, включая его коллег по ОПЕК и ОПЕК+, посчитали этот прогноз попыткой выдать желаемое за действительность. Однако на саммите ОПЕК+, который состоится 1 июня, министры нефтедобывающих стран смогут убедиться, что, по крайней мере, пока он сбывается.