Особую экономическую зону "Технополис "Москва" признали лучшей в России - заммэра Ефимов

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы «Технополис «Москва» заняла первое место среди 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2020 года особая экономическая зона Москвы возглавила рейтинг, став лучшей среди 117 площадок. В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию. Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 млрд рублей», – отметил заместитель мэра.

В числе ключевых показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами.

«В столичной ОЭЗ мы создаем все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств. В число якорных отраслей особой экономической зоны входят фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 млрд рублей», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предлагаемые в особой экономической зоне условия и сервисы помогают технологическому бизнесу успешно развиваться, что нашло отражение в высоких оценках рейтинга.

«Компании, работающие на территории столичной ОЭЗ, автоматически получают доступ к системе личного кабинета, пользуются удобной и развитой инфраструктурой и имеют возможность напрямую взаимодействовать со столичными властями. О высоком уровне клиентоориентированности московской ОЭЗ говорит тот факт, что в «Технополис «Москва» присутствуют 19 сервисов из 21 анализируемого авторами рейтинга. Для предприятий-резидентов ОЭЗ предусмотрены существенные налоговые льготы. Так, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, для них действует пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, они получают доступ к беспошлинному импорту», – отметил Геннадий Дегтев.

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон с 2017 года ежегодно публикует журнал «Эксперт».

Площадки оцениваются по таким критериям как уровень развития сервисов и услуг, предоставляемых на их территории, уровень развития менеджмента и открытости для потенциальных инвесторов и резидентов, стоимость базовых ресурсов, расположение площадки и предлагаемые льготы.

По итогам 2018 года ОЭЗ «Технополис «Москва» занимала лишь 11-ю строчку рейтинга и за два прошедших года значительно улучшила свои позиции. Кроме того, в октябре 2020 года она стала лучшей в мировом рейтинге экономических зон Global Free Zones of the Year 2020 Awards по шести номинациям: «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», «Широкие возможности для локализации и расширения производства», «Дебюрократизация» и «Инфраструктура для работников».