Погода очень удивит: синоптики рассказали о летнем безумии

Погода на лето 2021 удивит всех: по прогнозу синоптиков, нас в ближайшие три месяца ждёт настоящее летнее безумие.

Как предупреждают метеорологи, жара будет сменяться холодом, полный штиль – налетевшим ураганом, а ясное небо – чёрными тучами, которые принесут грозы, ливни и град. При этому уже сейчас региональные Управления МЧС чуть не каждый день рассылают СМС-сообщения по всей стране о том, что возможны всякие локальные катаклизмы.

Конечно, прогнозы, особенно долгосрочные – дело ненадёжное, но насторожиться стоит. Ведь предупреждён, значит и защищён. Так что не будем убирать далеко зонты и резиновые сапоги, а заодно с ними панамки от солнца, защитные крема и купальные принадлежности.

Прогноз погоды на июнь 2021 года

На июнь пока, как обещают синоптики в своих новостях, всё остаётся в пределах их предыдущих прогнозах: аномальной жары ждать пока не приходится, а вот дожди, град, прочие неприятности очень даже возможны. Начало лета в этом году будет довольно прохладным, а местами откровенно холодным.

Весь июнь Русскую равнину будут поливать дожди, возможен град, местами грозы. Москва и Подмосковье попадут под холодный фронт, а первая декада первого календарного месяца лета не станет сильно тёплой – всего плюс 15-20. Дальше начнутся качели: похолодание будет сменяться резким приходом тепла и наоборот. Правда, принесёт это всё ещё и осадки, ветер, возможны даже ураганы.

А вот Северная столица особо никого не удивит – в СПб будет, как всегда. Пока июнь прогнозируется в городе на Неве и в Ленинградской области довольно прохладным. Начало месяца будет почти осенним – около плюс 10-11, и даже на пике летнего потепления, которое ожидается ближе к концу первой декаде температурный фон в дневные часы не превысит плюс 19-20.

Правда, сразу несколько метеослужб всё-таки обещают иной климатический расклад для Санкт-Петербурга. По их данным, Северную столицу России после 15 июня ждёт мощная аномалия: воздух неожиданного станет прогреваться до плюс 30, что в городе с влажностью, не падающей ниже 80-85% будет переноситься крайне тяжело, особенно теми, кто не привык к такой погоде.

На курортах России тоже будет всё не так радужно, как всегда. Крым и Краснодарский край в начале лета накроет волна холодного воздуха, понизив привычные для этого времени года температуры до плюс 20-25 и принеся обильные дожди. А вот в Ростову-на-Дону после 10 числа будет очень жарко - здесь ожидается минимум плюс 30.

В Сибири и на Урале в июне, по прогнозу синоптиков, будет умеренно тепло, но с обильными осадками. Сильные ливни накроют в первом календарном месяце лета также Приморье, Хабаровский край и Амурскую область.

Прогноз погоды на июль 2021

Июль сотрёт с неба надоевшие тучи, выключит дожди и град, зато принесёт ужасную жару, которая накроет всю страну, не сделав исключений ни для кого. И такая погода будет стоять по предварительным данным синоптиков до августа, а где-то и до самого сентября. Так, по крайней мере обещают нам синоптики.

Например, в Москве весь июль будет не ниже плюс 30 и к этому стоит подготовиться, обзаведясь кремами от солнца и головными уборами. Редкие ночные грозы и небольшие дожди будут немного облегчать жизнь горожан, но незначительно.

Поволжье в июле перенесется в Африку: Татарстан, Башкирия, Чувашия примут на себя удар пекла с безумной 40-градусной жарой. Самый сильный зной пока прогнозируется в Татарстане, где даже в тени днём ожидается минимум плюс 40. Так что стоит быть осторожными вдвойне. При этом резко повышается опасность лесных пожаров, а почти полное отсутствие осадков тому будет лишь способствовать.

Санкт-Петербург в полной мере покажет, что такое влажные тропики в городе на Неве. Палящий зной при температуре выше плюс 30 и относительная влажности воздуха под 90% способны выдержать не всякий. Поэтому, если вы не привыкли к такой погоде, есть болезни сердечно-сосудистой системы, а также недуги, связанные с бронхами и лёгкими, то в июле в СПб лучше не ехать. Местным же жителям хочется пожелать терпения.

Прогноз погоды на август 2021 года

На август прогноз пока очень предварительный – ведь до него ещё два месяца. Риск ошибок велик и говорить точно, что ждет Русскую равнину в таком непредсказуемом климате, просто невозможно.

На данный же момент синоптики предполагают, что жара с июля уверенно перейдёт на август и если и ослабнет, то лишь ближе к сентябрю, хотя и в этом уверенности особой пока что нет. Например, в Москве в августе, по прогнозу метеорологов, будет около плюс 30, в Петербурге немного посвежеет (плюс 26-27) и станет легче хотя бы психологически. Кроме того, метеорологи обещают городу на Неве и Ленинградской области град с порывистым ветром.

Больше всего безумия погода подарит Дальнему Востоку: тут может вообще всё меняться по сто раз на день. Так, в августе во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Биробиджане будет и жара, и ливни, и перепады атмосферного давления, а также ураганы грозами и молниями.

Так что в общем и целом, нас ждёт настоящее летнее безумие с высоким температурным фоном, причём даже там, где это обычно встречается крайне редко. Нам же остаётся надеяться на то, что климатическая обстановка в России в ближайшие три месяца всё-таки будет более ровной и не такой «тропически-африканской».