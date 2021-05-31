Путин рассказал о преимуществах серийного выпуска автомобилей Aurus

Глава российского государства Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на церемонии запуска завода Aurus в Елабуге (Татарстан) рассказал о преимуществах серийного выпуска автомобилей этой марки. По его мнению, это усилит присутствие отечественных автомобилей на международном рынке, а также позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, передаёт РИА Новости.

«Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие наших авто и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня на заводе в Елабуге стартовала серийная сборка российских премиальных седанов Aurus Senat. По данным пресс-службы Минпромторга, проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами, а первые авто начнут продаваться уже в июне.

Известно, что Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 млн руб., базовая версия предлагается за 18 млн руб. В дальнейшем на заводе в Елабуге планируется производить и внедорожники Aurus Komendant, которые должны были представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19.

Наша справка

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, ранее известное под проектными обозначениями «Единая модульная платформа» и проект «Кортеж».

Разработка проекта ведётся институтом «НАМИ» с 2013 года как платформа для создания автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».

Первыми представленными широкой публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ Владимира Путина автомобили Aurus Senat: седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB. Название Aurus образовано от латинского aurum – «золото» и Russia – «Россия».