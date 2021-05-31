Регионы получили больше прав направлять бывшие долги на инвестиции

Правительство расширило перечень отраслей и проектов, куда регионы имеют право направлять деньги, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, — чтобы местные власти могли одновременно развивать экономику и снижать долговую нагрузку. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал 27 мая председатель правительства Михаил Мишустин. Решение должно усилить инвестиционную активность в регионах. Высвобождаемые в результате средства разрешили направлять на создание или реконструкцию объектов, которые нужны для запуска новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей — в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, туризме.

Высвободившиеся деньги можно пускать и на общественный транспорт, строительство инфраструктуры аэропортов, на обеспечение электрической энергией, газом и паром. Их разрешается вкладывать также в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров, — не только в создание и реконструкцию объектов, но и в их модернизацию.

Чтобы получить право на финансирование, стоимость нового инвестиционного проекта должна составлять не менее 50 млн рублей. Кроме того, учитывается соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта. Одним из условий является также наличие соглашения о намерениях, заключенного между региональным руководством и потенциальным инвестором. В таком документе должна быть зафиксирована информация о планируемом объеме инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест.